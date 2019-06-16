Исчезновение 11-летней девочки в Одесской области: полиция выяснила новые детали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Полиция выяснила новые подробности в деле исчезновения Дарьи Лукьяненко. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области
В ходе дополнительного допроса родителей пропавшей девочки была получена уточняющая информация - в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.
Напомним, что Лукьяненко Дарья Сергеевна, в 2007 года рождения 13 июня текущего года пошла в танцевальный кружок и до настоящего времени ее место нахождения не известно.
Приметы: на вид 11-13 лет, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза карие.