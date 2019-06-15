На Одещині зникла 11-річна дівчинка: до пошуків залучили авіацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. На Одещині зниклу 11-річну дівчинку Дарину Лук’яненко, яка зникла два дні тому, шукають із залученням авіації. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Відділу комунікації поліції в Одеській області.
Так, 13 червня о 14:00 дівчинка пішла до танцювального гуртка та до теперішнього часу місце знаходження її невідомо.
У пошукових заходах беруть участь підняті по тривозі поліцейські з п‘яти найближчих до Іванівки райвідділів поліції, 100 військовослужбовців Національної гвардії України, десятки працівників ДСНС та понад сотні волонтерів.
У межах розпочатого за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України кримінального провадження проводяться обшуки та подворові обходи. Силами військовослужбовців НГУ та волонтерів прочісуються поля, посадки, яри та занедбані будівлі. На в’їзді до райцентру працюють пости поліції.
Окрім того, здійснюються пошуки з повітря. До спецоперації були долучені літаки місцевого аероклубу, борти яких оснащені відеокамерами. Вживаються усі можливі заходи по встановленню місцезнаходження дівчинки.
Нагадаємо, в Одеській області зник малолітній хлопчик.