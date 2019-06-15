В Одесской области пропала 11-летняя девочка: к поискам привлекли авиацию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Одесской области пропавшую 11-летнюю девочку Дарью Лукьяненко, которая пропала два дня назад, ищут с привлечением авиации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Отдела коммуникации полиции в Одесской области.
Так, 13 июня в 14:00 девочка пошла в танцевальный кружок и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.
В поисковых мероприятиях принимают участие подняты по тревоге полицейские из пяти ближайших к Ивановке райотделов полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров.
В рамках начатого по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины уголовного производства проводятся обыски и подворовые обходы. Силами военнослужащих НГУ и волонтеров прочесываются поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр работают посты полиции.
Кроме того, осуществляются поиски с воздуха. К спецоперации были привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения девочки.
Напомним, в Одесской области пропал малолетний мальчик.