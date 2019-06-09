В Одеській області зник малолітній хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Правоохоронці Одещини розшукують одинадцятирічного Григорія, який у суботу не повернувся додому, передає УНН з посиланням на повідомлення поліції Одеської області.
Повідомляється, що Триколіч Григорій Григорович, 01.10 2007 року народження, 8 червня поточного року близько 18:45 пішов з приятелями гуляти та до теперішнього часу не повернувся додому. В поліції припускають, що дитина може перебувати в місті Одеса.
Всіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження хлопця, закликають повідомити до Білгород-Дністровського відділу поліції.
Як повідомляв УНН, 7 червня на Київщині безвісти зник малолітній хлопчик.