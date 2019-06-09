В Одесской области пропал малолетний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Правоохранители Одесской области разыскивают одиннадцатилетнего Григория, который в субботу не вернулся домой, передает УНН в сообщение полиции Одесской области.
Сообщается, что Триколич Григорий Григорьевич, 01.10 2007 года рождения, 8 июня текущего года около 18:45 ушел с приятелями гулять и до настоящего времени не вернулся домой. В полиции предполагают, что ребенок может находиться в городе Одесса.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения парня, призывают сообщить в Белгород-Днестровский отдел полиции.
Как сообщал УНН, 7 июня в Киевской области бесследно исчез малолетний мальчик.