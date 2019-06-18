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Вирушила на пошуки брата: на Київщині знайшли 11-річну дівчинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Зниклу 11-річну дівчинку з Вінницької області знайшли на Київщині. Виявилося, що вона, дізнавшись, що у Києві в неї є старший брат, вирушила на його пошуки. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України, передає УНН.

Вирушила на пошуки брата: на Київщині знайшли 11-річну дівчинку

"Ввечері, 17 червня, у смт Макарів Київської області знайшли 11-річну Ангеліну Макарову, жительку міста Калинівки, Вінницької області, яку дві доби розшукували вінницькі поліцейські та колеги з сусідніх областей", - йдеться в повідомленні.

Так, 16 червня близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення від 60-річної місцевої жительки, що близько 11:50 пішла з дому та не повернулась її малолітня дочка. 

За словами начальника відділу ювенальної превенції ГУНП Вінниччини Людмила Кузнєцова, на пошуки дитини залучили всі оперативні та розшукові заходи.

Завдяки камерам відеоспостережень вдалося встановити, що близько 13:00 дівчинка перебувала на центральному автовокзалі у Вінниці.

"Поліцейські відпрацьовували вокзали, ринки, розважальні заклади та інші громадські місця, інформацію про розшук передали колегам з сусідніх областей та розмістили у засобах масової інформації та соціальних мережах, перевірили дописи громадян на інтернет-сторінках щодо можливого місця перебування дитини. Саме з соцмереж поліцейські дізнались, що дитина може перебувати у місцях тимчасового прихистку для дорослих та дітей при храмах. З цією метою поліцейські територіальних підрозділів перевірили усі такі храми в області", - прокоментували в поліції.

У понеділок, 17 червня, від київських колег надійшла інформація, що дитина знайдена.

"Близько 20.30 до столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив, що у смт Макарів, без нагляду дорослих знаходиться малолітня дівчинка. Вона звернулась до нього з запитанням, як на таксі доїхати до Калинівки. Це насторожило чоловіка, і він зателефонував у поліцію. У відділенні з’ясувалося, що це саме та дівчинка, яку шукає поліція Вінниччини", - уточнили в поліції.

Дівчинка розповіла, що вона дізналася, що в неї у Києві є старший брат, який з родиною не спілкується, і вирішила його розшукати.

Вона взяла з дому близько 2 тис. гривень та вирушила автобусом до столиці. Дорогою вона розгубилась та вийшла раніше, так і не доїхавши до Києва. Зрозумівши, що далі не знає, що їй робити – запитала у випадкового перехожого, як їй повернутися додому у Калинівку.

Нині дитина перебуває у Вінницькій міській клінічній лікарні "Центр матері та дитини", де їй надають психологічну допомогу, а з її матір’ю працюють працівники соціальних служб.

Нагадаємо, вже майже тиждень розшукують 11-річну дівчинку Дар’ю Лук’яненко з Одеської області. Вона зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка, та дотепер місцеперебування її невідомо.

Також відомо, що у день зникнення Дар’я була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.

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