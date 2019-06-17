На Вінниччині зникла 11-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Поліція розшукує 11-річну дівчинку, яка пішла з дому та до цього часу не повернулася. Дитину зафіксували камери відеоспостереження на центральному автовокзалі у Вінниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції України.
"Розшукується безвісти зникла 11-річна Макарова Ангеліна, 2008 р.н., жителька м.Калинівка. 16 червня близько 11:50 дівчинка пішла з дому та до цього часу не повернулась", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, зниклу дівчинку зафіксували камери відеоспостереження на центральному автовокзалі у Вінниці близько 13:00.
"Була одягнена в рожеву футболку, спідницю до колін в чорні, сині та білі клітинки, чорні туфлі. При собі мала червоний портфель", - уточнили у поліції.
Поліція звернулася до всіх небайдужих громадян, які бачили зниклу дитину чи знають про її місцеперебування, телефонувати за номером "102".
Нагадаємо, на Одещині зникла 11-річна дівчинка Дарина Лук’яненко. Вона пішла до танцювального гуртка та до теперішнього часу місце знаходження її невідомо.
Відомо, що у день зникнення Дарина була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.
До пошуків дитини залучили авіацію.