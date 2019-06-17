На Вінниччині зникла 11-річна дівчинка

КИЇВ. 17 червня. УНН. Поліція розшукує 11-річну дівчинку, яка пішла з дому та до цього часу не повернулася. Дитину зафіксували камери відеоспостереження на центральному автовокзалі у Вінниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції України.