В Винницкой области исчезла 11-летняя девочка

"Разыскивается без вести пропавшая 11-летняя Макарова Ангелина, 2008 г.р., жительница г. Калиновка. 16 июня около 11:50 девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пропавшую девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения на центральном автовокзале в Виннице около 13:00.

"Была одета в розовую футболку, юбку до колен в черные, синие и белые полосы, черные туфли. При себе имела красный портфель", - уточнили в полиции.

Полиция обратилась ко всем неравнодушным гражданам, которые видели пропавшего ребенка или знают о ее местонахождении, звонить по номеру "102".

Напомним, в Одесской области исчезла 11-летняя девочка Дарина Лукьяненко. Она пошла в танцевальный кружок и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.

Известно, что в день исчезновения Дарина была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.

К поискам ребенка привлекли авиацию.