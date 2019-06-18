Зникнення 11-річної дівчинки на Одещині: допитані свідки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Пошуки зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко в Одеській області тривають, поліція допитала свідків та очевидців. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
“Пошуки тривають. Радіус пошуків збільшився, (територію — ред.) поділено на квадрати, вони всі перевірені. Розшукова операція проводиться з повітря, під водою та на землі. Залучена велика кількість людей, собаки і техніка. Допитано багато свідків, очевидців”, — зазначили у поліції.
Нагадаємо, 13 червня на Одещині зникла 11-річна дівчинка Дар’я Лук’яненко. Вона пішла до танцювального гуртка, та дотепер місцезнаходження її невідомо.
Відомо, що у день зникнення Дар’я була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.
До пошуків дитини залучили авіацію.
Як повідомляв УНН, під час пошуків зниклої Дарії Лук’яненко знайшли свіжу могилу.