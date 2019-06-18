Під час пошуків зниклої Дарії Лук'яненко знайшли свіжу могилу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Під час розшуку зниклої 11-річної Дарії Лук’яненко правоохоронці знайшли свіже поховання, в якому було тіло чоловіка 1961 року народження. Додається, що правоохоронці збільшили радіус пошукових заходів неповнолітньої дівчинки. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
“До смт. Іванівка Одеської області відряджені для надання практичної допомоги заступник начальника Департаменту, а також практичні працівники апарату карного розшуку, фахівці кінологічної служби зі спеціально підготовленими собаками. На сьогодні поліцейські спільно з бійцями Національної гвардії збільшили радіус пошукових заходів неповнолітньої Дарії Лук’яненко. Під час пошукових заходів по розшуку неповнолітньої Дарії Лук’яненко бійці Національної гвардії України звернули увагу на свіжу могилу без хреста на території кладовища в смт. Іванівка, під час візуального огляду та частинного згортання насипу виявили замотані скотчем ноги людини”, — написав Аброськін.
“В подальшому було встановлено, що в цьому місті без відповідного дозволу раніше був похований чоловік, 1961 р.н. , за відсутності близьких родичів був захоронений саме таким варварським чином”, — додав начальник кримінальної поліції.
Він зазначив, що слідчими НПУ обов’язково буде надана оцінка діям відповідних осіб, які “таким варварським чином заховали труп людини”.
Аброськін зазначив, що розшуки дитини тривають цілодобово.
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Нагадаємо, 13 червня на Одещині зникла 11-річна дівчинка Дар’я Лук’яненко. Вона пішла до танцювального гуртка та до теперішнього часу місце знаходження її невідомо.
Відомо, що у день зникнення Дар’я була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.
До пошуків дитини залучили авіацію.