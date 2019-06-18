Во время поисков пропавшей Дарьи Лукьяненко нашли свежую могилу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Во время розыска пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко правоохранители нашли свежее захоронение, в котором было тело мужчины 1961 года. Добавляется, что правоохранители увеличили радиус поисковых мероприятий несовершеннолетней девочки. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"К пгт. Ивановка Одесской области отправлены для оказания практической помощи заместитель начальника Департамента, а также практические работники аппарата уголовного розыска, специалисты кинологической службы со специально подготовленными собаками. Сегодня полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии увеличили радиус поисковых мероприятий несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко. Во время поисковых мероприятий по розыску несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко бойцы Национальной гвардии Украины обратили внимание на свежую могилу без креста на территории кладбища в с. Ивановка, во время визуального осмотра и частичного свертывания насыпи обнаружили замотанные скотчем ноги человека", - написал Аброськин.
"В дальнейшем было установлено, что в этом городе без соответствующего разрешения ранее был похоронен человек, 1961 г.р. При отсутствии близких родственников был захоронен именно таким варварским образом", - добавил начальник криминальной полиции.
Он отметил, что следователями НПУ обязательно будет дана оценка действиям соответствующих лиц, которые "таким варварским образом спрятали труп человека".
Аброськин отметил, что поиски ребенка продолжаются круглосуточно.
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Напомним, 13 июня в Одесской области исчезла 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко. Она пошла в танцевальный кружок и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.
Известно, что в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.
К поискам ребенка привлекли авиацию.