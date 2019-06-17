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Шахраї намагалися видурити гроші у матері зниклої Дар'ї Лук’яненко – поліція

Київ • УНН

 • 14927 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Шахраї намагалися виманити 10 тисяч доларів у матері зниклої 11-річної Дар'ї Лук’яненко. Про це написав у Facebook перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.

Шахраї намагалися видурити гроші у матері зниклої Дар'ї Лук’яненко – поліція

"Вчора матері дитини зателефонував невідомий, який за визволення дитини запросив 10 тисяч доларів США. Вже сьогодні зранку цей 24-річний неодноразово засуджений відморозок був встановлений й затриманий в Миколаївської області", - написав Аброськін.

Зі слів затриманого, його товариші з колонії попросили через "конференц-звязок" зв’язатися з батьками зниклої дитини, щоб заробити грошей, пише перший заступник голови Нацполіції.

"Що далі з ним, на моє переконання, він за шахрайство та вимагання грошей повинен поїхати до своїх "друзів по спільної конференції", якщо це підтримає прокурор", - додав Аброськін.

Він зазначив, що пошуки дитини продовжуються.

"Ще раз звертаємося до місцевих мешканців смт Іванівка за допомогою в наданні інформації", - звернувся перший заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, 13 червня на Одещині зникла 11-річна дівчинка Дар'я Лук’яненко. Вона пішла до танцювального гуртка та до теперішнього часу місце знаходження її невідомо.

Відомо, що у день зникнення Дар'я була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.

До пошуків дитини залучили авіацію.

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