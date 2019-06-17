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Мошенники пытались выманить деньги у матери пропавшей Дарьи Лукьяненко — полиция

Киев • УНН

 • 14927 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Мошенники пытались выманить 10 тысяч долларов у матери пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко. Об этом написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

Мошенники пытались выманить деньги у матери пропавшей Дарьи Лукьяненко — полиция

"Вчера матери ребенка позвонил неизвестный, который за освобождение ребенка пригласил 10 тысяч долларов США. Уже сегодня утром этот 24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области", - написал Аброськин.

По словам задержанного, его товарищи по колонии попросили через "конференц-связь" связаться с родителями пропавшего ребенка, чтобы заработать денег, пишет первый заместитель председателя Нацполиции.

"Что дальше с ним, по моему убеждению, он за мошенничество и вымогательство денег должен поехать к своим "друзьям по совместной конференции", если это поддержит прокурор", - добавил Аброськин.

Он отметил, что поиски ребенка продолжаются.

"Еще раз обращаемся к местным жителям пгт Ивановка за помощью в предоставлении информации", - обратился первый заместитель председателя Нацполиции.

Напомним, 13 июня в Одесской области исчезла 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко. Она пошла в танцевальный кружок и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.

Известно, что в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.

К поискам ребенка привлекли авиацию.

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