Исчезновение 11-летней девочки в Одесской области: допрошены свидетели
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Поиски пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области продолжаются, полиция допросила свидетелей и очевидцев. Об этом журналисту сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Одесской области.
“Поиски продолжаются. Радиус поисков увеличился, (территорию — ред.) разделен на квадраты, они все проверены. Розыскная операция проводится с воздуха, под водой и на земле. Привлечена большое количество людей, собаки и техника. Допрошено много свидетелей, очевидцев”, — отметили в полиции.
Напомним, 13 июня в Одесской области исчезла 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко. Она пошла в танцевальный кружок, и до сих пор местонахождение ее неизвестно.
Известно, что в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.
К поискам ребенка привлекли авиацию.
Как сообщал УНН, во время поисков пропавшей Дарьи Лукьяненко нашли свежую могилу.