Выкопали более 42 км противотанковых рвов: как на Днепропетровщине укрепляют оборону

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  132402 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  131510 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  133896 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  276662 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  136152 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134440 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153631 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143209 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145345 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153415 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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28 марта 2024, 13:27  •  276662 просмотра
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21 марта 2024, 11:56  •  644769 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 17:18  •  603349 просмотра

Выкопали более 42 км противотанковых рвов: как на Днепропетровщине укрепляют оборону

В Днепропетровской области для укрепления обороны было вырыто более 42 км противотанковых рвов и установлено более 11 000 бетонных пирамид, построены щебеночные фундаменты и железобетонные конструкции для огневых точек и блиндажей.

Война •   •  16847 просмотра
Выкопали более 42 км противотанковых рвов: как на Днепропетровщине укрепляют оборону

В оккупированном Мариуполе работала ПВО

Из разных частей временно оккупированного Мариуполя трижды срабатывали системы противовоздушной обороны, что указывало на возможные атаки или угрозы в этом районе.

Общество •   •  16705 просмотра
В оккупированном Мариуполе работала ПВО

Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: разрушено перекрытие со 2-го по 5-й этаж, погибла женщина

Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви разрушил железобетонные перекрытия со 2-го по 5-й этажи, в результате чего одна женщина погибла.

Общество •   •  14980 просмотра
Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: разрушено перекрытие со 2-го по 5-й этаж, погибла женщина

Шмыгаль и парлемантари Франции обсудили инициативы по увеличению помощи Украине

Премьер-министр Шмыгаль обсудил с французской делегацией увеличение помощи Украине, оборонное сотрудничество, реконструкцию, конфискацию российских активов для нужд Украины.

Война •   •  20836 просмотра
Шмыгаль и парлемантари Франции обсудили инициативы по увеличению помощи Украине

На Запорожье из-за вражеского обстрела 12-летний мальчик получил контузию из-за вражеского обстрела

12-летний мальчик получил контузию в результате российского обстрела села Долина Запорожской области, его госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает.

Война •   •  19023 просмотра
На Запорожье из-за вражеского обстрела 12-летний мальчик получил контузию из-за вражеского обстрела

США передадут Израилю бомбы и истребители - WP

США планируют передать Израилю бомбы и истребители на миллиарды долларов, в том числе более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82, несмотря на разногласия по поводу военной операции Израиля в Рафахе (Газа).

Новости Мира •   •  17200 просмотра
США передадут Израилю бомбы и истребители - WP

В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке: полиция выясняет причины

В многоэтажке в Белой Церкви произошел взрыв, в результате которого огонь распространился с 3-го до 5-го этажа, о пострадавших пока не сообщается.

Криминал и ЧП •   •  17456 просмотра
В Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке: полиция выясняет причины

Харьковщина: пограничники подняли украинский флаг над тремя селами в "серой зоне"

Пограничники подняли украинский флаг над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное в Харьковской области вблизи российской границы в "серой зоне", несмотря на то, что территория густо заминирована и непригодна для жизни из-за постоянных вражеских обстрелов.

Война •   •  20209 просмотра
Харьковщина: пограничники подняли украинский флаг над тремя селами в "серой зоне"

Шольц в пасхальном обращении объяснил необходимость дальнейшей поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия поддерживает Украину в ее борьбе за справедливый мир, считая ее крайне важной для европейской безопасности.

Война •   •  21498 просмотра
Шольц в пасхальном обращении объяснил необходимость дальнейшей поддержки Украины

Болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае в Австрии, пострадали 11 человек

11 человек получили ранения, когда болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену шлюза на реке Дунай в Австрии.

Новости Мира •   •  18722 просмотра
Болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае в Австрии, пострадали 11 человек