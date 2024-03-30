Выкопали более 42 км противотанковых рвов: как на Днепропетровщине укрепляют оборону

В Днепропетровской области выкопали более 42 км противотанковых рвов. Наращивается также число тетраэдров - специальных бетонных пирамид, которых уже установили более 11 тыс. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

"Укрепляем оборону на Днепропетровщине. Одновременно работаем на нескольких направлениях. Задействованы десятки единиц техники и специалистов. На местах будущих огневых точек и блиндажей создают щебеночные основания. Широко применяются железобетонные конструкции. Сейчас их гидроизолируют, чтобы уберечь от негативного воздействия дождевой и сточных вод, испарений и т.д.", - написал Лысак.

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По его словам, такие сооружения должны служить умело, держать оборону крепко и надежно, обеспечивая защиту военных.

"Все, как предусмотрено проектами Минобороны. Выкопали и более 42 км противотанковых рвов. Наращиваем также число тетраэдров - специальных бетонных пирамид, которых уже установили более 11 тыс", - сообщил Лысак.

Также он отметил, что фортификационные сооружения строят и в других регионах.

"Это требование наших реалий. Это защита украинцев от вражеского войска, от оккупантов", - добавил он.

Дополнение

Фортификации на Запорожском направлении строятся в три смены.