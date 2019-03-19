Открытую тренировку сборной Украины по футболу посетили 2 тыс. болельщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Открытую тренировку сборной Украины по футболу посетило около 2 тыс. болельщиков национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
"18 марта сборная Украины начала непосредственную подготовку к первым матчам квалификационного турнира Евро-2020. 26 исполнителей, которых вызвал главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко, собрались в Киеве, где и состоялась открытая тренировка команды", - говорится в сообщении.
Тренировка прошла на НСК "Олимпийский". Перед выходом на поле игроки сборной провели небольшую автограф и фотосессию со своими сторонниками. На тренировке присутствовали воспитанники Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.
Кроме того, во время тренировки состоялась совместная социальная акция ФФУ, Благотворительного фонда "Развитие футбола Украины" и ФК "Кайрат".
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"Благодаря ей 11-летнему мальчику с инвалидностью из Казахстана Али Турганбекову удалось побывать на открытой тренировке сборной Украины, поиграть в мяч и пообщаться с Андреем Шевченко и Александром Зинченко", - рассказали в Федерации.
После этого главный тренер украинцев разделил своих подопечных на несколько групп.
"Восемь исполнителей, которые накануне сыграли в своих национальных чемпионатах, работали с наименьшей нагрузкой. Речь идет о Руслане Малиновском, Артеме Кравце, Виталии Буяльскогом, Виталии Миколенко, Владимире Шепелеве, Викторе Цыганкове, Никите Бурде и Романе Яремчуке", - говорится в сообщении.
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Тренировка включало в себя беговую разминку и упражнения с мячом. Завершилось тренировка двусторонней игрой на половину поля.
"В Киеве наша команда продолжит тренироваться до среды, после чего вылетит в столицу Португалии", - рассказали в Федерации.
В ФФУ также напомнили, что сборная Украины проведет свой стартовый поединок в отборе к Евро-2020 22 марта в Лиссабоне, против португальцев.
"25 марта подопечных Андрея Шевченко ждет второй матч отборочного цикла - тоже выездной, с Люксембургом", - резюмировали в ФФУ.
Напомним, из-за президентских выборов перенесены матчи Кубка и чемпионата Украины.