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Открытую тренировку сборной Украины по футболу посетили 2 тыс. болельщиков

Киев • УНН

 • 7750 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Открытую тренировку сборной Украины по футболу посетило около 2 тыс. болельщиков национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

Открытую тренировку сборной Украины по футболу посетили 2 тыс. болельщиков

"18 марта сборная Украины начала непосредственную подготовку к первым матчам квалификационного турнира Евро-2020. 26 исполнителей, которых вызвал главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко, собрались в Киеве, где и состоялась открытая тренировка команды", - говорится в сообщении.

Тренировка прошла на НСК "Олимпийский". Перед выходом на поле игроки сборной провели небольшую автограф и фотосессию со своими сторонниками. На тренировке присутствовали воспитанники Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

Кроме того, во время тренировки состоялась совместная социальная акция ФФУ, Благотворительного фонда "Развитие футбола Украины" и ФК "Кайрат".

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"Благодаря ей 11-летнему мальчику с инвалидностью из Казахстана Али Турганбекову удалось побывать на открытой тренировке сборной Украины, поиграть в мяч и пообщаться с Андреем Шевченко и Александром Зинченко", - рассказали в Федерации.

После этого главный тренер украинцев разделил своих подопечных на несколько групп.

"Восемь исполнителей, которые накануне сыграли в своих национальных чемпионатах, работали с наименьшей нагрузкой. Речь идет о Руслане Малиновском, Артеме Кравце, Виталии Буяльскогом, Виталии Миколенко, Владимире Шепелеве, Викторе Цыганкове, Никите Бурде и Романе Яремчуке", - говорится в сообщении.

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Тренировка включало в себя беговую разминку и упражнения с мячом. Завершилось тренировка двусторонней игрой на половину поля.

"В Киеве наша команда продолжит тренироваться до среды, после чего вылетит в столицу Португалии", - рассказали в Федерации.

В ФФУ также напомнили, что сборная Украины проведет свой стартовый поединок в отборе к Евро-2020 22 марта в Лиссабоне, против португальцев.

"25 марта подопечных Андрея Шевченко ждет второй матч отборочного цикла - тоже выездной, с Люксембургом", - резюмировали в ФФУ.

Напомним, из-за президентских выборов перенесены матчи Кубка и чемпионата Украины.

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