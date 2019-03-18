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Збірна України з футболу націлена на перемогу у фінальній частині ЧЄ 2020 року - ФФУ

Київ • УНН

 • 10177 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Збірна України з футболу націлена на перемогу у фінальній частині Чемпіонату Європи 2020 року. Про це заявив віце-президент Федерації Футболу України Вадим Костюченко, передає УНН.

Збірна України з футболу націлена на перемогу у фінальній частині ЧЄ 2020 року - ФФУ

"Національна збірна команда України з футболу розпочинає похід до виходу у фінальну частину Чемпіонату Європи 2020 року. І без постійної і системної підтримки наших уболівальників цей шлях пройти буде надзвичайно проблематично", - зазначив він.

Костюченко відзначив, що сьогодні збірна команда країни починає підготовку до стартових ігор.

"Вони будуть виїзними, але гравці хочуть постати перед своїми вболівальниками саме в Києві. А тому ми і запрошуємо шанувальників нашої головної команди на знакову арену нашої країни - НСК "Олімпійський" на перше відкрите тренування команди. І чекаємо всіх фанатів!" - заявив він.

Футбольний функціонер також зазначив, що впевнений у підтримці вітчизняних збірників під час матчів в іграх в Португалії 22 березня і в Люксембурзі 25 березня.

Як писав УНН, 18 березня збірна України проведе відкрите тренування на НСК "Олімпійський", куди запрошує всіх бажаючих.

Також нагадаємо, президент ФФУ Андрій Павелко в лютому цього року отримав посаду в виконкомі УЄФА.

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