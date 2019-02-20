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Болгарські ЗМІ розповіли, як Суркіс намагався не допустити Павелка в УЄФА

Болгарські ЗМІ розповіли, як Суркіс намагався не допустити Павелка в УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Римі 7 лютого відбулися вибори президента і членів Виконкому УЄФА. І за даними болгарських ЗМІ, Григорій Суркіс всіляко лобіював кандидатуру болгарського представника, намагаючись не допустити перемоги Андрія Павелка, висунутого від України, пише "Футбол24 Болгарія", передає УНН.

Так, за крісло члена Виконкому УЄФА боролися українець Андрій Павелко та болгарин Борислав Михайлов. Останній відстав на 2 голоси і програв.

Через кілька тижнів стало відомо, що у Михайлова була колосальна можливість залишитися в складі Виконкому УЄФА. Перемогу болгарина на виборах лобіював колишній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, пише болгарське футбольне видання.

Як відзначають журналісти, спочатку Суркіс умовив брати участь у виборах казахстанського бізнесмена, голову Національного паралімпійського комітету Кайрата Боранбаєва.

"Суркіс особисто переконав одного з найбагатших бізнесменів Казахстану балотуватися на посаду у виконкомі. Цю ідею підтримала Росія. Справа в тому, що Павелко входить до санкційного списку російського уряду. А для виконувача обов'язків глави РФС Сергія Прядкіна, який наприкінці минулого року тимчасово очолював Російський футбольний союз, боротьба з Андрієм Павелком мала велике значення. Разом з Суркісом вони активно лобіювали інтереси Боранбаєва", - пише видання.

Але за кілька днів до голосування кандидат від Казахстану зняв свою кандидатуру.

"У ситуації, що виникла, у Суркіса залишився єдиний шанс - переконати своїх прихильників голосувати за Борислава Михайлова. Хоча ще до голосування говорили, що Михайлов має мало шансів на переобрання. Він не зміг зарекомендувати себе як успішний менеджер. Але боротьба українських чиновників, як не дивно, збільшувала шанси Михайлова", - пише видання.

Врешті, болгарин програв Павелку.

"Тепер можна констатувати, що Суркіса і його оточення в УЄФА замінили люди з новими футбольними амбіціями", - резюмували болгарські журналісти.

Нагадаємо, як писав УНН, перемогу Павелка на виборах України Мирон Маркевич назвав перемогою України і свідченням довіри.

Також, раніше три володарі "Золотого м'яча" від України, президент НОК Сергій Бубка та екс-чемпіон світу з боксу, мер Києва Віталій Кличко підтримали кандидатуру Андрія Павелка на виборах до Виконкому УЄФА.

Українські Національні Новини

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