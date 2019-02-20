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Болгарские СМИ рассказали, как Суркис старался не допустить Павелко в УЕФА

Болгарские СМИ рассказали, как Суркис старался не допустить Павелко в УЕФА

Киев  •  УНН

 • 10223 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Риме 7 февраля состоялись выборы президента и членов Исполкома УЕФА. И по данным болгарских СМИ, Григорий Суркис всячески лоббировал кандидатуру болгарского представителя, пытаясь не допустить победы Андрея Павелко, выдвинутого от Украины, пишет "Футбол24 Болгария", передает УНН.

Так, за кресло члена Исполкома УЕФА боролись украинец Андрей Павелко и болгарин Борислав Михайлов. Последний отстал на 2 голоса и проиграл.

Спустя несколько недель стало известно, что у Михайлова была колоссальная возможность остаться в составе Исполкома УЕФА. Победу болгарина на выборах лоббировал бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис, пишет болгарское футбольное издание.

Как отмечают журналисты, изначально Суркис уговорил участвовать в выборах казахстанского бизнесмена, главу Национального паралимпийского комитета Кайрата Боранбаева.

"Суркис лично убедил одного из самых богатых бизнесменов Казахстана баллотироваться на пост в исполкоме. Эту идею поддержала Россия. Дело в том, что Павелко входит в санкционный список российского правительства. А для исполняющего обязанности главы РФС Сергея Прядкина, который в конце прошлого года временно возглавлял Российский футбольный союз, борьба с Андреем Павелко имела большое значение. Вместе с Суркисом они активно лоббировали интересы Боранбаева", - пишет издание.

Но за несколько дней до голосования кандидат от Казахстана снял свою кандидатуру.

"В сложившейся ситуации у Суркиса остался единственный шанс - убедить своих сторонников голосовать за Борислава Михайлова. Хотя еще до голосования говорили, что Михайлов имеет мало шансов на переизбрание. Он не смог зарекомендовать себя как успешный менеджер. Но борьба украинских чиновников, как ни странно, увеличивала шансы Михайлова", - пишет издание.

В конечном итоге, болгарин проиграл Павелко.

"Теперь можно констатировать, что Суркиса и его окружение в УЕФА заменили люди с новыми футбольными амбициями", - резюмировали болгарские журналисты.

Напомним, как писал УНН, победу Павелко на выборах Украины Мирон Маркевич назвал победой Украины и свидетельством доверия.

Также, ранее три обладателя "Золотого мяча" от Украины, президент НОК Сергей Бубка и экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко поддержали кандидатуру Андрея Павелко на выборах в Исполком УЕФА.

Украинские Национальные Новости

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