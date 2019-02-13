Маркевич о победе Павелко на выборах УЕФА: это свидетельство доверия к Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент ФФУ Андрей Павелко 7 февраля был избран в состав Исполкома УЕФА. И это, по словам экс-наставника сборной Украины и "Днепра" Мирона Маркевича, успех не только Павелко, а победа всей Украины. Об этом функционер отметил в комментарии УНН.
"Избрание Павелко в новый состав Исполкома УЕФА - это успех. Это его победа - и победа всей нашей страны. Я рад за Павелко, ведь это человек, который пытается сделать иногда больше, чем может в наше непростое время.
Для Украины иметь своего представителя в Исполкоме УЕФА - это исключительно позитив. Я надеюсь, и уверен, что он с честью будет представлять наше государство. Я ему желаю только успехов. У нас был финал Лиги Чемпионов, теперь можем финал Суперкубка здесь провести, провести юношеские чемпионаты, здесь, в Европе. Поле для работы - большое", - сказал Маркевич.
Он также добавил, что новая должность главы ФФУ предоставит ему больше возможностей для развития украинского футбола.
"Это та должность, где он сможет реализовать свои амбиции. А вообще избрание Павелко - это не только победа Украины, это еще и свидетельство того, что ключевых украинских представителей футбола уважают в мире. Это свидетельствует о доверии к Украине", - убежден Маркевич.
Напомним, ранее три обладателя "Золотого мяча" от Украины, а также президент НОК Сергей Бубка и экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко поддержали кандидатуру Андрея Павелко на выборах в Исполком УЕФА.
Сам 43-й Конгресс УЕФА проходил в Риме 7 февраля.