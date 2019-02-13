Маркевич про перемогу Павелка на виборах УЄФА: це свідчення довіри до України

"Обрання Павелка до нового складу Виконкому УЄФА - це успіх. Це його перемога - і перемога всієї нашої країни. Я радий за Павелка, адже це людина, яка намагається зробити іноді більше, аніж може у наш непростий час.

Для України мати свого представника у Виконкомі УЄФА - це виключно позитив. Я маю надію, та й впевнений, що він із честю буде представляти нашу державу. Я йому бажаю тільки успіхів. У нас був фінал Ліги Чемпіонів, тепер можемо фінал Суперкубку тут провести, провести юнацькі чемпіонати, тут, в Європі. Поле для роботи – велике", - сказав Маркевич.

Він також додав, що нова посада очільника ФФУ надасть йому більше можливостей для розвитку українського футболу.

"Це та посада, де він зможе реалізувати свої амбіції. А взагалі обрання Павелка - це не тільки перемога України, це ще й свідчення того, що ключових українських представників футболу шанують у світі. Це свідчить про довіру до України", - переконаний Маркевич.

Нагадаємо, раніше три володарі “Золотого м’яча” від України, а також президент НОК Сергій Бубка та екс-чемпіон світу з боксу, мер Києва Віталій Кличко підтримали кандидатуру Андрія Павелка на виборах до Виконкому УЄФА.

Сам 43-ій Конгрес УЄФА проходив у Римі 7 лютого.