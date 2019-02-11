Ветерани футболу прокоментували перемогу Павелка на виборах до УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Члени Всеукраїнського об'єднання тренерів із футболу (ВОФТ) привітали президента Федерації футболу України Андрія Павелка із обранням до нового складу Виконавчого комітету Європейського союзу футбольних асоціацій, передає УНН із посиланням на повідомлення ВОФТ.
Перемога Павелка на виборах УЄФА є не лише особистим звершенням, а перемогою всього вітчизняного спорту, вважають у ВОФТ.
"Мати свого представника в Виконкомі УЄФА – привілей дійсно значимих, розвинутих футбольних країн, а також визнання довіри до нашого футбольного господарства", - йдеться у повідомленні.
Члени ВОФТ побажали Павелку та його команді успіхів на загальноєвропейському поприщі.
"А нашому футболу – якісного ривка завдяки таким шанованим повпредам", - підкреслили у ВОФТ.
Як писав УНН, сам Павелко свою перемогу на виборах до складу виконкому УЄФА назвав великою відповідальністю та високою оцінкою роботи команди ФФУ.