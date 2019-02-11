Ветераны футбола прокомментировали победу Павелко на выборах в УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Члены Всеукраинского объединения тренеров по футболу (ВОФТ) поздравили президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко с избранием в новый состав Исполнительного комитета Европейского союза футбольных ассоциаций, передает УНН со ссылкой на сообщение ВОФТ.
Победа Павелко на выборах УЕФА является не только личным свершением, а победой всего отечественного спорта, считают в ВОФТ.
"Иметь своего представителя в Исполкоме УЕФА - привилегия действительно значимых, развитых футбольных стран, а также признание доверия к нашему футбольному хозяйству", - говорится в сообщении.
Члены ВОФТ пожелали Павелко и его команде успехов на общеевропейском поприще.
"А нашему футболу - качественного рывка благодаря таким уважаемым полпредам", - подчеркнули в ВОФТ.
Как писал УНН, сам Павелко свою победу на выборах в состав исполкома УЕФА назвал большой ответственностью и высокой оценкой работы команды ФФУ.