Павелко про нову посаду в УЄФА: це висока оцінка роботи команди ФФУ

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Вчора Конгрес УЄФА обрав президента ФФУ Андрія Павелка членом Виконкому УЄФА. Своє нове призначення Павелко оцінив як нові можливості для розвитку українського футболу і продовження розпочатого раніше курсу реформ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Конгрес УЄФА довірив мені представництво України у Виконавчому комітеті союзу. Це велика честь, величезна відповідальність і, у той же час, висока оцінка вже виконаної всією командою Федерації футболу України роботи, спрямованої на розвиток і популяризацію улюбленої гри мільйонів", - написав він.

Також Павелко подякував легендам українського спорту за підтримку на виборах.

"Величезне спасибі Сергію Бубці, Віталію Кличку та власникам "Золотого м'яча" Олегу Блохіну, Ігорю Бєланову та Андрію Шевченку за активну підтримку! Упевнений, що нам разом вдасться написати нові яскраві і переможні сторінки в історії всіма улюбленого нами українського футболу!" - зазначив він.

Окремо Павелко привітав Александера Чеферіна з переобранням на посаду президента УЄФА, назвавши його "хорошим другом України".

Нагадаємо, як писав УНН, екс-динамівець назвав Павелка гідним перемоги на виборах УЄФА.

Українські Національні Новини

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