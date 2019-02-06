Экс-динамовец назвал Павелко достойным победы на выборах УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Известный украинский футболист, экс-игрок ФК "Динамо" Владислав Ващук считает, что президент ФФУ Андрей Павелко имеет высокие шансы на победу на выборах в исполком УЕФА. Об этом он сказал в комментарии УНН.
"Считаю, что Павелко имеет достаточно высокие шансы на то, чтобы стать членом Исполкома УЕФА.
Ждем результатов выборов. Однако, это единственный человек на сегодня, который может добиться того, чтобы с помощью УЕФА развивать футбол в Украине. Он в этом разбирается, много положительных вещей происходит в украинском футболе именно благодаря ему", - сказал футболист.
Также, по мнению Ващука, иметь в УЕФА собственного представителя - это сверхважно.
"Именно при Павелко в Украине начали строиться и строятся искусственные поля для игры в мини-футбол, он очень много делает всего для развития украинского футбола, лично я вижу только положительные изменения. Будучи членом исполкома УЕФА, он будет продолжать свою политику по развитию украинского футбола", - считает экс-динамовец.
Напомним, сегодня в Риме состоятся выборы членов исполкома УЕФА. Павелко - один из претендентов и единственный представитель от Украины. О результатах выборов будет известно уже около полудня.
Также напомним, в поддержку Павелко на выборах выступили такие легенды украинского спорта, как Андрей Шевченко, Виталий Кличко, Сергей Бубка, Игорь Беланов. Все они сейчас прибывают в Риме и персонально будут участвовать в работе 43-го очередного Конгресса УЕФА 7 февраля.