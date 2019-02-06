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Бубка, Блохін, Бєланов, Шевченко прибули до Рима і відвідають Конгрес УЄФА

Київ • УНН

 • 5626 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Легенди українського спорту - президент НОК України Сергій Бубка, власники "Золотого м'яча" Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко прибули до Рима. Про це УНН повідомили у прес-службі Федерації футболу України.

7 лютого вони візьмуть участь в роботі 43-го чергового Конгресу УЄФА, у межах якого відбудуться вибори членів Виконкому організації.

Серед головних тем порядку денного, окрім виборів: річний звіт УЄФА, а також звіти голів комітетів УЄФА.

Відзначимо, що президент ФФУ Андрій Павелко є одним з 11 кандидатів, що претендують на 8 місць у Виконавчому комітеті УЄФА. Він - єдиний представник від України цього року.

Нагадаємо, що раніше Бубка, Блохін, Бєланов та Шевченко висловили свою підтримку Павелку на виборах, підписавши відкриті листи на адресу керівників футбольних асоціацій країн Європи.

Також нагадаємо, що попередній представник України в УЄФА Григорій Суркіс втратив можливість балотуватися повторно ще в жовтні 2018-го. Його кандидатура не була підтримана членами Виконкому ФФУ. На наступні вибори УЄФА Суркіс-старший також піти не зможе у силу вікових обмежень. Таким чином, його футбольна кар'єра на міжнародній арені добігла до кінця.

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