Бубка, Блохин, Беланов, Шевченко прибыли в Рим и посетят Конгресс УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Легенды украинского спорта - президент НОК Украины Сергей Бубка, обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко прибыли в Рим. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.
7 февраля они примут участие в работе 43-го очередного Конгресса УЕФА, в рамках которого пройдут выборы членов Исполкома организации.
Среди главных тем повестки дня, кроме выборов: годовой отчет УЕФА, а также отчеты председателей комитетов УЕФА.
Отметим, что президент ФФУ Андрей Павелко является одним из 11 кандидатов, претендующих на 8 мест в Исполнительном комитете УЕФА. Он - единственный представитель от Украины в этом году.
Напомним, что ранее Бубка, Блохин, Беланов и Шевченко выразили свою поддержку Павелко на выборах, подписав открытые письма в адрес руководителей футбольных ассоциаций стран Европы.
Также напомним, что предыдущий представитель Украины в УЕФА Григорий Суркис потерял возможность баллотироваться повторно еще в октябре 2018-го. Его кандидатура не была поддержана членами Исполкома ФФУ. На следующие выборы УЕФА Суркис-старший также пойти не сможет в силу возрастных ограничений. Таким образом, его футбольная карьера на международной арене подошла к концу.