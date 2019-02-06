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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73621 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100136 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134692 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133354 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131237 просмотра

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7 марта, 08:52 • 162984 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141486 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145320 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Бубка, Блохин, Беланов, Шевченко прибыли в Рим и посетят Конгресс УЕФА

Бубка, Блохин, Беланов, Шевченко прибыли в Рим и посетят Конгресс УЕФА

Киев  •  УНН

 • 5624 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Легенды украинского спорта - президент НОК Украины Сергей Бубка, обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко прибыли в Рим. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

7 февраля они примут участие в работе 43-го очередного Конгресса УЕФА, в рамках которого пройдут выборы членов Исполкома организации.

Среди главных тем повестки дня, кроме выборов: годовой отчет УЕФА, а также отчеты председателей комитетов УЕФА.

Отметим, что президент ФФУ Андрей Павелко является одним из 11 кандидатов, претендующих на 8 мест в Исполнительном комитете УЕФА. Он - единственный представитель от Украины в этом году.

Напомним, что ранее Бубка, Блохин, Беланов и Шевченко выразили свою поддержку Павелко на выборах, подписав открытые письма в адрес руководителей футбольных ассоциаций стран Европы.

Также напомним, что предыдущий представитель Украины в УЕФА Григорий Суркис потерял возможность баллотироваться повторно еще в октябре 2018-го. Его кандидатура не была поддержана членами Исполкома ФФУ. На следующие выборы УЕФА Суркис-старший также пойти не сможет в силу возрастных ограничений. Таким образом, его футбольная карьера на международной арене подошла к концу

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