В УЕФА больше не будет Суркиса, наступает эра Павелко - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Григорий Суркис впервые за последнее 14 лет не баллотируется в исполком УЕФА. Об этом в Твиттер сообщил журналист телеканалов “Футбол 1/2” Игорь Бурбас, передаёт УНН.
“Ночью (с 7 на 8 декабря — ред.) завершился срок выдвижения кандидатов в исполком УЕФА. Впервые за 14 лет в списке нет Суркиса. Такой он, конец карьеры футбольного функционера.
Во Франции сказали бы "Король умер, да здравствует король!" Наступает эра Павелко. Де-факто он уже давно в команде Чеферина (президента УЕФА — прим.)”, — написал Бурбас.
Как сообщал УНН, Григорий Суркис утратил право выдвижения от Украины на выборы вице-президентов УЕФА ещё 17 октября 2018 года.
Также напомним, что в марте 2018 года, путем голосования, все члены Исполкома ФФУ поддержали кандидатуру Андрея Павелко и выдвинули его на выборы в Исполком УЕФА.
Сами выборы должны состояться в феврале 2019 года.