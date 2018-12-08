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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В УЕФА больше не будет Суркиса, наступает эра Павелко - журналист

Киев • УНН

 • 16935 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Григорий Суркис впервые за последнее 14 лет не баллотируется в исполком УЕФА. Об этом в Твиттер сообщил журналист телеканалов “Футбол 1/2” Игорь Бурбас, передаёт УНН.

В УЕФА больше не будет Суркиса, наступает эра Павелко - журналист

“Ночью (с 7 на 8 декабря — ред.) завершился срок выдвижения кандидатов в исполком УЕФА. Впервые за 14 лет в списке нет Суркиса. Такой он, конец карьеры футбольного функционера.

Во Франции сказали бы "Король умер, да здравствует король!" Наступает эра Павелко. Де-факто он уже давно в команде Чеферина (президента УЕФА — прим.)”, — написал Бурбас.

Как сообщал УНН, Григорий Суркис утратил право выдвижения от Украины на выборы вице-президентов УЕФА ещё 17 октября 2018 года. 

Также напомним, что в марте 2018 года, путем голосования, все члены Исполкома ФФУ поддержали кандидатуру Андрея Павелко и выдвинули его на выборы в Исполком УЕФА. 

Сами выборы должны состояться в феврале 2019 года.

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