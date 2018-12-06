Павелко поборется за должность вице-президента УЕФА: документы уже переданы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Вчера, 5 декабря, УЕФА получило документы от Украины касательно кандидата на должность в Исполкоме организации. ФФУ выдвинула на выборы своего действующего президента Андрея Павелко, сообщает газета "Сегодня" со ссылкой на западные СМИ, передает УНН.
"Это обстоятельство еще больше укрепляет его (Павелко - ред.) позиции в украинском футболе", - отмечает западная пресса.
Уточняется, что Павелко уже имеет определенный опыт работы в УЕФА, поскольку является членом исполкома "УЕФА Ивентс". Эта организация имеет целью "продвижение футбола в Европе".
"И нужно сказать, что кандидатура Павелко подходит для работы в этом направлении", - цитирует "Сегодня" западных журналистов.
Издание напоминает, что в марте 2018 года, путем голосования, все члены Исполкома ФФУ поддержали кандидатуру Андрея Павелко и выдвинули его на выборы в УЕФА.
Сами выборы должны состояться в феврале 2019 года.
Уточним, что сегодня в рядах вице-президентов УЕФА Украина представлена Григорием Суркисом. Однако еще в октябре он утратил право быть переизбранным, и завершает свою карьеру в европейском футболе.