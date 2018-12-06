Павелко побореться за посаду віце-президента УЄФА: документи вже передані

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 4230 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 14899 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 38836 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 76030 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62596 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76820 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92453 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87104 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174445 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100697 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 21279 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 8904 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10130 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11632 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19196 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 14915 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174448 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331227 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264593 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375307 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 38844 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16876 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22076 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27903 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48744 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Павелко побореться за посаду віце-президента УЄФА: документи вже передані

Київ • УНН

 • 9725 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Учора, 5 грудня, УЄФА отримало документи від України щодо кандидата на посаду в Виконкомі організації. ФФУ висунула на вибори свого чинного президента Андрія Павелка, повідомляє газета "Сегодня" з посиланням на західні ЗМІ, передає УНН.

Павелко побореться за посаду віце-президента УЄФА: документи вже передані

"Ця обставина ще більше зміцнює його (Павелка - ред.) позиції в українському футболі", - відзначає західна преса.

Уточнюється, що Павелко вже має певний досвід роботи в УЄФА, оскільки є членом виконкому "УЄФА Івентс". Ця організація має на меті "просування футболу в Європі".

"І потрібно сказати, що кандидатура Павелка підходить для роботи в цьому напрямку", - цитує "Сегодня" західних журналістів.

Видання нагадує, що в березні 2018 року, шляхом голосування, всі члени Виконкому ФФУ підтримали кандидатуру Андрія Павелка і висунули його на вибори в УЄФА.

Самі вибори повинні відбутися в лютому 2019 року.

Уточнимо, що сьогодні в рядах віце-президентів УЄФА Україна представлена ​​Григорієм Суркісом. Однак ще в жовтні він втратив право бути переобраним, і завершує свою кар'єру в європейському футболі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,572.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87