Павелко побореться за посаду віце-президента УЄФА: документи вже передані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Учора, 5 грудня, УЄФА отримало документи від України щодо кандидата на посаду в Виконкомі організації. ФФУ висунула на вибори свого чинного президента Андрія Павелка, повідомляє газета "Сегодня" з посиланням на західні ЗМІ, передає УНН.
"Ця обставина ще більше зміцнює його (Павелка - ред.) позиції в українському футболі", - відзначає західна преса.
Уточнюється, що Павелко вже має певний досвід роботи в УЄФА, оскільки є членом виконкому "УЄФА Івентс". Ця організація має на меті "просування футболу в Європі".
"І потрібно сказати, що кандидатура Павелка підходить для роботи в цьому напрямку", - цитує "Сегодня" західних журналістів.
Видання нагадує, що в березні 2018 року, шляхом голосування, всі члени Виконкому ФФУ підтримали кандидатуру Андрія Павелка і висунули його на вибори в УЄФА.
Самі вибори повинні відбутися в лютому 2019 року.
Уточнимо, що сьогодні в рядах віце-президентів УЄФА Україна представлена Григорієм Суркісом. Однак ще в жовтні він втратив право бути переобраним, і завершує свою кар'єру в європейському футболі.