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Григорій Суркіс завершує кар'єру в УЄФА

Григорій Суркіс завершує кар'єру в УЄФА

Київ • УНН

 • 16635 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Відомий український футбольний функціонер Григорій Суркіс на цей момент є віце-президентом УЄФА, і його повноваження в цій організації завершуються в 2019 році, передає УНН.

Нагадаємо, що вперше Григорій Суркіс був обраний до Виконавчого комітету УЄФА в 2004 році. Але кілька років він перебував у статусі кооптованого, без права голосу, члена виконкому. На посаду віце-президента організації Григорій Суркіс був обраний тільки 24 травня 2013 року на Виконкомі УЄФА в Лондоні, після чого переобрався ще двічі.

Нинішні повноваження Григорія Михайловича, як і ще семи членів виконкому УЄФА, завершуються в 2019 році.

Так, 7 лютого 2019 року в Римі відбудеться черговий Конгрес УЄФА. І на порядку денному серед інших питань, будуть вибори президента організації і восьми членів виконкому УЄФА.

Відповідно до Статуту організації, кандидати в члени Виконавчого комітету УЄФА повинні бути представлені Адміністрації УЄФА в письмовому вигляді не менш ніж за два місяці до дати початку планованого конгресу - тобто не пізніше п'ятниці 7 грудня 2018 року.

Також в Статуті УЄФА йдеться, що національні асоціації в члени Виконкому УЄФА можуть висувати тільки функціонерів, які займають активні посади у своїх федераціях - мова про такі посади, як президент, віце-президент, генеральний секретар або виконавчий директор національної (місцевої) федераціі.

Зараз Григорій Суркіс не обіймає в ФФ України жодну із зазначених вище посад. А його призначення на таку посаду перебуває виключно в компетенції Конгресу Федерації футболу України.

Зібрати позачерговий Конгрес ФФУ для вирішення цього питання відповідно до Статуту ФФУ можна не раніше, ніж через 50 днів після повідомлення членів федерації футболу про таке рішення. Іншими словами, подібне рішення повинне було бути прийнято не пізніше 17 жовтня 2018 року.

Вибори в лютому 2019 року - це останній шанс для Григорія Суркіса затриматися на посаді в УЄФА. Адже у вересні цього року Григорію Михайловичу виповнилося 69 років, а згідно зі Статутом УЄФА у виконком цієї організації не може бути обраний функціонер, якому виповнилося 70 років.

Таким чином можна стверджувати, що кар'єра функціонера в УЄФА для Григорія Суркіса закінчується через три з половиною місяці.

Як писав УНН, раніше ФФУ України заявила про підтримку чинного президента Чеферін на виборах президента УЄФА.

Українські Національні Новини

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