Павелко поддержал Чеферина на выборах президента УЕФА

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 1932 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 12638 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 35065 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 35259 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 24408 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 55111 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 101927 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 154578 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 140524 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71930 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 24728 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 32746 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 28130 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 31948 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 23386 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 24289 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 35065 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 35259 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 154578 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 140525 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 7048 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 16523 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 18496 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 20696 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 23511 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Павелко поддержал Чеферина на выборах президента УЕФА

Киев • УНН

 • 12690 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Федерация футбола Украины поддержала кандидатуру действующего президента европейского футбольного союза для участия в предстоящих выборах президента УЕФА. Соответствующее письмо за подписью президента ФФУ Андрея Павелко было адресовано в штаб-квартиру УЕФА, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Павелко поддержал Чеферина на выборах президента УЕФА

"Александер Чеферин - опытный лидер и инициатор системных реформ в УЕФА, направленных на развитие и популяризацию футбола. Благодарен Александеру за активную поддержку развития спортивной инфраструктуры в Украине, за которой будущее футбола в нашей стране! Уверен, что переизбрание Александера на пост президента УЕФА станет серьезным импульсом для успешного развития футбола в Украине и во всей Европе", - прокомментировал решение ФФУ президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Выборы президента УЕФА пройдут 7 февраля 2019 года.

Напомним, как ранее сообщал УНН, президент ФК "Славия" потребовал отставки Григория Суркиса с должности вице-президента УЕФА. Россияне, в свою очередь, заступились  за украинского функционера.

Отметим также, что, по данным британского журналиста Тима Вайта, Григорий Суркис лично встречался с Владимиром Путиным в период подготовки РФ к ЧМ-2018. Тогда, вероятно, при содействии именно Суркиса России удалось удержать право на проведение чемпионата, утверждает Вайт. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12