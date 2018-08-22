Павелко поддержал Чеферина на выборах президента УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Федерация футбола Украины поддержала кандидатуру действующего президента европейского футбольного союза для участия в предстоящих выборах президента УЕФА. Соответствующее письмо за подписью президента ФФУ Андрея Павелко было адресовано в штаб-квартиру УЕФА, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
"Александер Чеферин - опытный лидер и инициатор системных реформ в УЕФА, направленных на развитие и популяризацию футбола. Благодарен Александеру за активную поддержку развития спортивной инфраструктуры в Украине, за которой будущее футбола в нашей стране! Уверен, что переизбрание Александера на пост президента УЕФА станет серьезным импульсом для успешного развития футбола в Украине и во всей Европе", - прокомментировал решение ФФУ президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
Выборы президента УЕФА пройдут 7 февраля 2019 года.
Напомним, как ранее сообщал УНН, президент ФК "Славия" потребовал отставки Григория Суркиса с должности вице-президента УЕФА. Россияне, в свою очередь, заступились за украинского функционера.
Отметим также, что, по данным британского журналиста Тима Вайта, Григорий Суркис лично встречался с Владимиром Путиным в период подготовки РФ к ЧМ-2018. Тогда, вероятно, при содействии именно Суркиса России удалось удержать право на проведение чемпионата, утверждает Вайт.