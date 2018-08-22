Павелко підтримав Чеферіна на виборах президента УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Федерація футболу України підтримала кандидатуру чинного президента європейського футбольного союзу для участі у майбутніх виборах президента УЄФА. Відповідний лист за підписом президента ФФУ Андрія Павелка було адресовано у штаб-квартиру УЄФА, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
"Александер Чеферін - досвідчений лідер і ініціатор системних реформ в УЄФА, спрямованих на розвиток і популяризацію футболу. Вдячний Александеру за активну підтримку розвитку спортивної інфраструктури в Україні, за якою майбутнє футболу в нашій країні! Упевнений, що переобрання Александера на посаду президента УЄФА стане серйозним імпульсом для успішного розвитку футболу в Україні та в усій Європі", - прокоментував рішення ФФУ президент Федерації футболу України Андрій Павелко.
Вибори президента УЄФА відбудуться 7 лютого 2019 року.
Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, президент ФК "Славія" вимагає відставки Григорія Суркіса з посади віце-президента УЄФА. Росіяни, у свою чергу, заступилися за українського функціонера.
Відзначимо також, що, за даними британського журналіста Тіма Вайта, Григорій Суркіс особисто зустрічався з Володимиром Путіним у період підготовки України до ЧС-2018. Тоді, ймовірно, за сприяння саме Суркіса Росії вдалося утримати право на проведення чемпіонату, стверджує Вайт.