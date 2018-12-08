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В УЄФА більше не буде Суркіса, настає ера Павелка - журналіст

Київ • УНН

 • 16935 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Григорій Суркіс вперше за останній 14 років не балотується до виконкому УЄФА. Про це в Твіттер повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас, передає УНН.

В УЄФА більше не буде Суркіса, настає ера Павелка - журналіст

"Вночі (з 7 на 8 грудня - ред.) завершився термін висування кандидатів у виконком УЄФА. Вперше за 14 років в списку немає Суркіса. Такий він, кінець кар'єри футбольного функціонера.

У Франції сказали б "Король помер, хай живе король!" Настає ера Павелка. Де-факто він вже давно в команді Чеферіна (президента УЄФА - прим.)", - написав Бурбас.

Як повідомляв УНН, Григорій Суркіс втратив право висунення від України на вибори віце-президентів УЄФА ще 17 жовтня 2018 року.

Також нагадаємо, що в березні 2018 року, шляхом голосування, всі члени Виконкому ФФУ підтримали кандидатуру Андрія Павелка і висунули його на вибори до Виконкому УЄФА.

Самі вибори повинні відбутися в лютому 2019 року.

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