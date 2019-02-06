Обладатель "Золотого мяча" Беланов выразил поддержку Павелко на выборах в УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Обладатель "Золотого мяча"-1986 Игорь Беланов выразил свою поддержку кандидатуры президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко на предстоящих выборах новых членов Исполнительного комитета УЕФА. Об этом говорится в письме Беланова, адресованном ФФУ и руководителям футбольных ассоциаций стран Европы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации.
"Мне лично импонирует то, что действующий президент ФФУ определил приоритетами в деятельности организации формирование новой тренерской школы, внедрение передовых подходов в воспитании игроков и строительство современной футбольной инфраструктуры. Вне всякого сомнения, это станет мощным толчком для роста талантливой молодежи", - отмечает в своем письме Беланов.
Напомним, выборы членов исполкома УЕФА будут проходить завтра, 7 февраля, в Риме. От Украины единственным делегатом на выборы выдвинут действующий президент ФФУ Андрей Павелко.
В марте прошлого года, исполком ФФУ поддержал выдвижение Павелко на выборы в УЕФА единогласно.
Свою поддержку на выборах Павелко уже выразили Бубка, Кличко и Шевченко.