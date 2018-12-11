УЄФА опублікував перелік кандидатів до Виконкому: від України - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Адміністрація УЄФА опублікувала список кандидатів, які візьмуть участь у виборах восьми членів Виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій. Про це повідомляє Федерація Футболу України, передає УНН.
Відповідно до Статуту УЄФА, термін подання заявок збіг 7 грудня — за два місяці до конгресу.
На 8 місць претендують 11 кандидатів, серед них — одна жінка. Від України подано кандидатуру президента ФФУ Андрія Павелка.
У Федерації розповіли, що члени Виконкому УЄФА обиратимуться терміном на 4 роки: 2019 — 2023 рр. Вибори відбудуться 7 лютого 2019 року в рамках 43-го конгресу УЄФА в Римі.
Жінка-кандидат до Виконкому УЄФА:
1. Флоранс Ардуен* (Франція)
Кандидати на сім місць у Виконкомі УЄФА:
1. Елдевін Бегіч (Боснія і Герцеговина)
2. Кайрат Боранбаєв (Казахстан)
3. Фернанду Гомеш* (Португалія)
4. Арманд Дука (Албанія)
5. Єспер Меллер-Крістенсен (Данія)
6. Боріслав Михайлов* (Болгарія)
7. Андрій Павелко (Україна)
8. Луїс Рубіалес (Іспанія)
9. Шандор Чаньї* (Угорщина)
10. Давор Шукер* (Хорватія)
* — балотується на переобрання.
Як писав УНН, Григорій Суркіс втратив можливість балотуватися на виборах до Виконкому УЄФА. Таким чином, поточного року завершується його “14-річна каденція” в організації.