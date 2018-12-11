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УЕФА опубликовал список кандидатов в Исполком: от Украины - Павелко

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Администрация УЕФА опубликовала список кандидатов, которые примут участие в выборах восьми членов Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.

УЕФА опубликовал список кандидатов в Исполком: от Украины - Павелко

В соответствии с Уставом УЕФА, срок подачи заявок истек 7 декабря - за два месяца до конгресса.

На 8 мест претендуют 11 кандидатов, среди них - одна женщина. От Украины представлена кандидатура президента ФФУ Андрея Павелко.

В Федерации рассказали, что члены Исполкома УЕФА избираться сроком на 4 года: 2019 - 2023 гг. Выборы состоятся 7 февраля 2019 года в рамках 43-го конгресса УЕФА в Риме.

Женщина-кандидат в Исполком УЕФА:

1. Флоранс Ардуэн* (Франция)
Кандидаты на семь мест в Исполкоме УЕФА:
1. Елдевин Бегичем (Босния и Герцеговина)
2. Кайрат Боранбаев (Казахстан)
3. Фернанду Гомеш* (Португалия)
4. Арманд Дука (Албания)
5. Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания)
6. Борислав Михайлов* (Болгария)
7. Андрей Павелко (Украина)
8. Луис Рубиалес (Испания)
9. Шандор Чаньи* (Венгрия)
10. Давор Шукер* (Хорватия)
* - баллотируется на переизбрание.

Как писал УНН, Григорий Суркис потерял возможность баллотироваться на выборах в Исполком УЕФА. Таким образом, в текущем году завершается его "14-летняя каденция" в организации.

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