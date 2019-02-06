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Володар "Золотого м’яча" Бєланов висловив підтримку Павелку на виборах до УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Володар "Золотого м’яча"-1986 Ігор Бєланов висловив свою підтримку кандидатури президента Федерації футболу України Андрія Павелка на майбутніх виборах нових членів Виконавчого комітету УЄФА. Про це йдеться у листі Бєланова, адресованому ФФУ та керівникам футбольних асоціацій країн Європи, передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації.

"Мені особисто імпонує те, що чинний президент ФФУ визначив пріоритетами в діяльності організації формування нової тренерської школи, впровадження передових підходів у вихованні гравців та будівництво сучасної футбольної інфраструктури. Поза всяким сумнівом, це стане потужним поштовхом для зростання талановитої молоді", — відзначає у своєму листі Бєланов.

Нагадаємо, вибори членів виконкому УЄФА проходитимуть завтра, 7 лютого, у Римі. Від України єдиним делегатом на вибори висунуто чинного президента ФФУ Андрія Павелка.

У березні минулого року, виконком ФФУ підтримав висунення Павелка на вибори в УЄФА одноголосно.

Свою підтримку на виборах Павелку вже висловили Бубка, Кличко та Шевченко.

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