Екс-динамівець назвав Павелка гідним перемоги на виборах УЄФА

“Вважаю, що Павелко має досить високі шанси на те, аби стати членом Виконкому УЄФА.

Чекаємо результатів виборів. Проте, це єдина людина на сьогодні, яка може домогтися того, аби з допомогою УЄФА розвивати футбол в Україні. Він у цьому розбирається, багато позитивних речей відбувається в українському футболі саме завдяки йому”, — сказав футболіст.

Також, на переконання Ващука, мати в УЄФА власного представника — це надважливо.

“Саме за Павелка в Україні почали будуватися і будуються штучні поля для гри у міні-футбол, він дуже багато робить всього для розвитку українського футболу, особисто я бачу лише позитивні зміни. Будучи членом виконкому УЄФА, він буде продовжувати свою політику із розвитку українського футболу”, — вважає екс-динамівець.

Нагадаємо, сьогодні у Римі відбудуться вибори членів виконкому УЄФА. Павелко — один з претендентів та єдиний представник від України. Про результати виборів буде відомо вже близько опівдня.

Також нагадаємо, на підтримку Павелка на виборах виступили такі легенди українського спорту, як Андрій Шевченко, Віталій Кличко, Сергій Бубка, Ігор Бєланов. Усі вони зараз прибувають у Римі і персонально братимуть участь в роботі 43-го чергового Конгресу УЄФА 7 лютого.