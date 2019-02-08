Павелко о новой должности в УЕФА: это высокая оценка работы команды ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Вчера Конгресс УЕФА избрал президента ФФУ Андрея Павелко членом Исполкома УЕФА. Свое новое назначение Павелко оценил как новые возможности для развития украинского футбола и продолжения начатого ранее курса реформ. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Конгресс УЕФА доверил мне представительство Украины в Исполнительном комитете союза. Это большая честь, огромная ответственность и, в то же время, высокая оценка уже проделанной всей командой Федерации футбола Украины работы, направленной на развитие и популяризацию любимой игры миллионов”, — написал он.
Также Павелко поблагодарил легенд украинского спорта за поддержку на выборах.
“Огромное спасибо Сергею Бубке, Виталию Кличко и обладателям "Золотого мяча" Олегу Блохину, Игорю Беланову и Андрею Шевченко за активную поддержку! Уверен, что нам вместе удастся написать новые яркие и победные страницы в истории всеми любимого нами украинского футбола!” — отметил он.
Отдельно Павелко поздравил Александера Чеферина с переизбранием на должность президента УЕФА, назвав его “хорошим другом Украины”.
Напомним, как писал УНН, экс-динамовец назвал Павелко достойным победы на выборах УЕФА.