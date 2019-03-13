Национальная сборная по футболу приглашает болельщиков на открытую тренировку

Тренировка начнется в 17:30. Ее проведут игроки и тренерский штаб Андрея Шевченко.

"Тех, кто придет на встречу со сборной ждут знакомство с тренировочным процессом команды, возможность взять автограф у футболистов, сфотографироваться со своими кумирами и получить подарок на память", - рассказали в Федерации.

Вход на тренировку - свободный.

Представители СМИ, которые хотят осветить событие, должны получить аккредитацию. Для этого нужно прислать письмо на [email protected].

Дедлайн приема заявок - 18 марта 12:00.

Напомним, президент ФФУ Андрей Павелко одержал победу на выборах в Исполком УЕФА.