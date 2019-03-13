Национальная сборная по футболу приглашает болельщиков на открытую тренировку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В понедельник, 18 марта, сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Тренировка начнется в 17:30. Ее проведут игроки и тренерский штаб Андрея Шевченко.
"Тех, кто придет на встречу со сборной ждут знакомство с тренировочным процессом команды, возможность взять автограф у футболистов, сфотографироваться со своими кумирами и получить подарок на память", - рассказали в Федерации.
Вход на тренировку - свободный.
Представители СМИ, которые хотят осветить событие, должны получить аккредитацию. Для этого нужно прислать письмо на [email protected].
Дедлайн приема заявок - 18 марта 12:00.
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