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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Национальная сборная по футболу приглашает болельщиков на открытую тренировку

Киев • УНН

 • 8096 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В понедельник, 18 марта, сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

Национальная сборная по футболу приглашает болельщиков на открытую тренировку

Тренировка начнется в 17:30. Ее проведут игроки и тренерский штаб Андрея Шевченко.

"Тех, кто придет на встречу со сборной ждут знакомство с тренировочным процессом команды, возможность взять автограф у футболистов, сфотографироваться со своими кумирами и получить подарок на память", - рассказали в Федерации.

Вход на тренировку - свободный.

Представители СМИ, которые хотят осветить событие, должны получить аккредитацию. Для этого нужно прислать письмо на [email protected].

Дедлайн приема заявок - 18 марта 12:00.

Напомним, президент ФФУ Андрей Павелко одержал победу на выборах в Исполком УЕФА.

Украинские Национальные Новости

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