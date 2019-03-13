Національна збірна з футболу запрошує вболівальників на відкрите тренування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У понеділок, 18 березня, збірна України проведе відкрите тренування на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Тренування розпочнеться о 17:30. Його проведуть гравці та тренерський штаб Андрія Шевченка.
"На тих, хто прийде на зустріч зі збірною, чекають знайомство з тренувальним процесом команди, можливість взяти автограф у футболістів, сфотографуватися зі своїми кумирами та отримати подарунок на згадку", - розповіли у Федерації.
Вхід на тренування — вільний.
Представники ЗМІ, які хочуть висвітлити подію, повинні отримати акредитацію. Для цього потрібно надіслати листа на [email protected].
Дедлайн прийому заявок — 18 березня 12:00.
Нагадаємо, президент ФФУ Андрій Павелко здобув перемогу на виборах до Виконкому УЄФА.