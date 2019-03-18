Сборная Украины по футболу нацелена на победу в финальной части ЧЕ 2020 - ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сборная Украины по футболу нацелена на победу в финальной части Чемпионата Европы 2020 года. Об этом заявил вице-президент Федерации Футбола Украины Вадим Костюченко, передает УНН.
"Национальная сборная команда Украины по футболу начинает поход к выходу в финальную часть Чемпионата Европы 2020 года. И без постоянной и системной поддержки наших болельщиков этот путь пройти будет чрезвычайно проблематично", - отметил он.
Костюченко отметил, что сегодня сборная команда страны начинает подготовку к стартовым играм.
"Они будут выездными, но игроки хотят предстать перед своими болельщиками именно в Киеве. А потому мы и приглашаем поклонников нашей главной команды на знаковую арену нашей страны – НСК "Олимпийский" на первую открытую тренировку команды. И ждем всех фанатов!" - заявил он.
Футбольный функционер также отметил, что уверен в поддержке отечественных сборников во время матчей в играх в Португалии 22 марта и в Люксембурге 25 марта.
Как писал УНН, 18 марта сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский", куда приглашает всех желающих.
Также напомним, президент ФФУ Андрей Павелко в феврале этого года получил должность в Исполкоме УЕФА.