Відкрите тренування збірної України з футболу відвідали 2 тис. вболівальників

"18 березня збірна України розпочала безпосередню підготовку до перших матчів кваліфікаційного турніру Євро-2020. 26 виконавців, яких викликав головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко, зібралися в Києві, де й відбулося відкрите тренування команди", - йдеться у повідомленні.

Тренування пройшло на НСК "Олімпійський". Перед виходом на поле гравці збірної провели невелику автограф- та фотосесію зі своїми прихильниками. На тренуванні були присутні вихованці Київського військового ліцею ім. Івана Богуна.

Крім того, під час тренування відбулася спільна соціальна акція ФФУ, Благодійного фонду "Розвиток футболу України" і ФК "Кайрат".

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"Завдяки їй 11-річному хлопчику з інвалідністю з Казахстану Алі Турганбекову вдалося побувати на відкритому тренуванні збірної України, пограти в м'яч і поспілкуватися з Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком", - розповіли у Федерації.

Після цього головний тренер українців розділив своїх підопічних на кілька груп.

"Вісім виконавців, які напередодні зіграли у своїх національних чемпіонатах, працювали з найменшим навантаженням. Ідеться про Руслана Маліновського, Артема Кравця, Віталія Буяльського, Віталія Миколенка, Володимира Шепелєва, Віктора Циганкова, Микиту Бурду та Романа Яремчука", - йдеться у повідомленні.

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Тренування включало в себе бігову розминку та вправи з м'ячем. Завершилося тренування двосторонньою грою на половину поля.

"У Києві наша команда продовжить тренуватися до середи, після чого вилетить до столиці Португалії", - розповіли у Федерації.

У ФФУ також нагадали, що збірна України проведе свій стартовий поєдинок у відборі до Євро-2020 22 березня в Лісабоні, проти португальців.

"25 березня на підопічних Андрія Шевченка чекає другий матч відбірного циклу — теж виїзний, із Люксембургом", - резюмували у ФФУ.

Нагадаємо, через президентські вибори перенесено матчі Кубку та чемпіонату України.