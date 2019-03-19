Через президентські вибори перенесено матчі Кубку та чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Виконавчий комітет Федерації футболу України погодився із пропозицією Прем’єр-ліги стосовно внесення змін до плану-календаря поточного сезону. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Так, УПЛ своїм рішенням від 5 березня 2019 р. запропонувала внести зміни до плану-календаря Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги сезону-2018/2019 (2-й етап). Йдеться про такі зміни:
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- матчі 23-го туру УПЛ перенести з 30 березня 2019 р. на 3 квітня 2019 р. — для клубів, які є учасниками 1/4 фіналу Кубку України. Клуби, які не беруть участь у 1/4-й, можуть провести матчі 23-го туру 6 квітня 2019 р.;
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- матчі 1/4 фіналу Кубку України перенести з 3 квітня 2019 р. на 6-7 квітня 2019 р.;
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- матчі 26-го туру УПЛ перенести з 20 квітня 2019 р. на 24 квітня 2019 р.;
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- дату проведення матчів 1/2 фіналу Кубку України визначити додатково;
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- матчі 32-го туру УПЛ перенести з 26 травня 2019 р. на 30 травня 2019 р.;
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- матчі плей-офф перенести з 29 травня 2019 р. та 2 червня 2019 р. на 4 червня 2019 р. та 8 червня 2019 р. відповідно.
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У ФФУ додали, що зміни обумовлені проведенням виборів Президента України.
Також враховано клопотання головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка про перенесення 32-го туру УПЛ на кінець травня, додали у Федерації.
Нагадаємо, як писав УНН, президент ФФУ Андрій Павелко в лютому цього року отримав посаду в виконкомі УЄФА.