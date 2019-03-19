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Из-за президентских выборов перенесено матчи Кубка и чемпионата Украины

Киев • УНН

 • 8753 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Исполнительный комитет Федерации футбола Украины согласился с предложением Премьер-лиги о внесении изменений в план-календарь текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

Из-за президентских выборов перенесено матчи Кубка и чемпионата Украины

Так, УПЛ своим решением от 5 марта 2019 года предложила внести изменения в план-календарь Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона-2018/2019 (2-й этап). Речь идет о таких изменениях:

  • матче 23-го тура УПЛ перенести с 30 марта 2019 на 3 апреля 2019 - для клубов, которые являются участниками 1/4 финала Кубка Украины. Клубы, которые не участвуют в 1/4-й, могут провести матчи 23-го тура 6 апреля 2019 г .;
  • матче 1/4 финала Кубка Украины перенести с 3 апреля 2019 на 6-7 апреля 2019 г. .;
  • матче 26-го тура УПЛ перенести с 20 апреля 2019 на 24 апреля 2019 г. .;
  • дату проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины определить дополнительно;
  • матче 32-го тура УПЛ перенести с 26 мая 2019 на 30 мая 2019 г. .;
  • матче плей-офф перенести с 29 мая 2019 и 2 июня 2019 на 4 июня 2019 и 8 июня 2019 соответственно.

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В ФФУ добавили, что изменения обусловлены проведением выборов Президента Украины.

Также учтено ходатайство главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко о переносе 32-го тура УПЛ на конец мая, добавили в Федерации.

Напомним, как писал УНН, президент ФФУ Андрей Павелко в феврале этого года получил должность в исполкоме УЕФА.

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