Видим, к чему готовится оккупант, будет ему ответ: Зеленский провел совещание с руководителями Сил обороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями наших Сил обороны Украины. Обсудили как ускорить поставки оружия от партнеров, а также - как достичь необходимых результатов с имеющимися силами и средствами, передает УНН.

Провел совещание с руководителями наших Сил обороны Украины: Главком Сырский, начальник Генерального штаба Баргилевич, министр обороны Украины Умеров. И о том, как ускорить поставки оружия от партнеров, и о том, как действовать - сейчас, имеющимися силами и средствами, имеющимся оружием, - чтобы достичь необходимых нам результатов. Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ - сообщил Зеленский во время видеообращения.

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Глава государства поблагодарил солдат и командиров, каждое подразделение, которые эффективно действуют на фронте и уничтожают оккупанта.

"Особой благодарности за бои в эти дни заслуживает подразделение ГУР "Кракен". Спасибо вам, ребята! И всем, кто дает Украине результат. Результат, который нам так нужен. Сегодня же назначил нового командующего Сил специальных операций - Александра Трепака. Достойный человек, сильный воин, Герой Украины. Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину и жизнь! Спасибо всем, кто добавляет нам силы!" - резюмировал Зеленский.

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