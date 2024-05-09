Бачимо, до чого готується окупант, буде йому відповідь: Зеленський провів нараду з керівниками Сил оборони
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив прискорення постачання зброї від партнерів та досягнення необхідних результатів наявними силами для протидії наступу росії на сході.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками наших Сил оборони України. Обговорили як прискорити постачання зброї від партнерів, а також - як досягти необхідних результатів з наявними силами і засобами, передає УНН.
Провів нараду з керівниками наших Сил оборони України: Головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. І про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти – зараз, наявними силами і засобами, наявною зброєю, – щоб досягти необхідних нам результатів. Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь
Україна зможе зупинити рф на сході при збільшенні постачання зброї – Зеленський09.05.24, 17:56 • 16130 переглядiв
Глава держави подякував солдатам та командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта.
"Особливої вдячності за бої цими днями заслуговує підрозділ ГУР "Кракен". Дякую вам, хлопці! І всім, хто дає Україні результат. Результат, який нам так потрібен. Сьогодні ж призначив нового командувача Сил спеціальних операцій – Олександра Трепака. Достойна людина, сильний воїн, Герой України. Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну і життя! Дякую всім, хто додає нам сили!" - резюмував Зеленський.
Зеленський про постачання зброї від партнерів: відстань не в кілометрах, а в тижнях й місяцях09.05.24, 18:36 • 22446 переглядiв