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Выдернул чеку: на Тернопольщине в медучреждении сдетонировала учебная граната

Киев • УНН

 • 344 просмотра

18 июля в физиотерапевтической больнице на Тернопольщине сдетонировала учебная страйкбольная граната. Пациент 1995 года рождения из Киевской области неосторожно выдернул чеку, но обошлось без жертв и повреждений.

Выдернул чеку: на Тернопольщине в медучреждении сдетонировала учебная граната

18 июля около 10:00 в одной из физиотерапевтических больниц Тернопольской области прогремел взрыв. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в ходе проверки стало известно, что к инциденту причастен житель Киевской области, 1995 года рождения, который лечится в данном учреждении. Мужчина имел при себе учебную страйкбольную гранату.

Из-за собственной неосторожности он выдернул чеку из устройства, и то сдетонировало. К счастью, обошлось без жертв и травмированных. Помещение медицинского учреждения также не получило повреждений. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия

- говорится в сообщении.

Напомним

В селе Михайловка-Рубежовка мужчина бросил боевую гранату в правоохранителей, прибывших на вызов о домашнем насилии. В результате взрыва пятеро полицейских получили ранения, а злоумышленник погиб на месте.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоКриминал и ЧП
Ручная граната
Национальная полиция Украины
Тернопольская область
Киевская область
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