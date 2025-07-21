Выдернул чеку: на Тернопольщине в медучреждении сдетонировала учебная граната
Киев • УНН
18 июля в физиотерапевтической больнице на Тернопольщине сдетонировала учебная страйкбольная граната. Пациент 1995 года рождения из Киевской области неосторожно выдернул чеку, но обошлось без жертв и повреждений.
18 июля около 10:00 в одной из физиотерапевтических больниц Тернопольской области прогремел взрыв. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в ходе проверки стало известно, что к инциденту причастен житель Киевской области, 1995 года рождения, который лечится в данном учреждении. Мужчина имел при себе учебную страйкбольную гранату.
Из-за собственной неосторожности он выдернул чеку из устройства, и то сдетонировало. К счастью, обошлось без жертв и травмированных. Помещение медицинского учреждения также не получило повреждений. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия
Напомним
В селе Михайловка-Рубежовка мужчина бросил боевую гранату в правоохранителей, прибывших на вызов о домашнем насилии. В результате взрыва пятеро полицейских получили ранения, а злоумышленник погиб на месте.