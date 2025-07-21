Висмикнув чеку: на Тернопільщині у медзакладі здетонувала навчальна граната

18 липня близько 10:00 в одній із фізіотерапевтичних лікарень Тернопільської області пролунав вибух. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, пише УНН.

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Зазначається, що у ході перевірки стало відомо, що до інциденту причетний житель Київської області, 1995 року народження, який лікується у даному закладі. Чоловік мав при собі навчальну страйкбольну гранату.

Через власну необережність він висмикнув чеку з пристрою і той здетонував. На щастя, обійшлося без жертв і травмованих. Приміщення медичного закладу також не зазнало пошкоджень.Правоохоронці з’ясовують усі обставини події - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У селі Михайлівка-Рубежівка чоловік кинув бойову гранату в правоохоронців, які прибули на виклик про домашнє насильство. Внаслідок вибуху п'ятеро поліцейських отримали поранення, а зловмисник загинув на місці.